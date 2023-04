Gewalt erzeugt Gegengewalt

Kaum ein anderes Thema hat das 21. Jahrhundert derart geprägt wie »Terrorismus«. Es vergeht kaum ein Tag, an dem Medien nicht über einen »Terror«-Anschlag berichten. Daten über einen langen historischen Zeitraum zeigen aber, dass die Gefahr, Opfer eines solchen Anschlags im globalen Norden zu werden, geringer ist, als in früheren Jahrzehnten.

Seit den Anschlägen in New York am 11. September 2001 entwickelte sich eine intensive öffentliche, mediale und wissenschaftliche Beschäftigung mit Terrorismus. Es wurde ein Angstszenario aufgebaut, das selbst der ehemalige US-Präsident Barack Obama einst als »Terrorhysterie« bezeichnet hat. Durch die Etablierung dieses permanenten Angstszenarios wird die Unterminierung demokratischer Rechte und die Umstellung der Wissenschaft auf »Terrorismusprävention« gerechtfertigt.

Das Narrativ des »Terrorismus« wird von westlichen Staaten geprägt. Terrorismus wird definiert als Gewalt, die gegen Staaten von antistaatlichen Akteu...