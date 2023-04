Heute im Angebot: Solidarität

Was soll ich? Etwas Kurzes über die angestrebte Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes schreiben? Bestenfalls lustig?

Passen Sie auf: Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist noch beschissener, als es heißt: Der ganze Mist ist in der Hauptsache dafür da, das Teilzeit- und Befristungsgesetz großformatig außer Kraft zu setzen. Bei der Novelle nun handelt es sich um die Reform einer Reform, die das gegenwärtige Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das verabschiedet wurde, um den Wissenschaftsbetrieb noch mehr an spätkapitalistische Verwertungsinteressen anzupassen, noch mehr an spätkapitalistische Verwertungsinteressen anpassen will. Dagegen haben eine Phantastillion deutsche Profs einen offenen Brief unterschrieben, der beklagt, dass noch mehr Anpassung an spätkapitalistische Verwertungsinteressen eventuell der Lehre und der Forschung deutscher Universitäten schade, mithin den spätkapitalistischen Verwertungsinteressen zuwiderlaufe. »Für Deutschland ...