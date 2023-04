Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wärmewende mit Verarmungspotential Koalitionsstreit um Austausch von Öl- und Gasheizungen beigelegt. Soziale Fragen ungeklärt Susanne Knütter Die Ampelkoalition hat in ihrem wochenlang in Szene gesetzten Streit um den Austausch alter Heizungen nun einen Kompromiss gefunden, der die wichtigste Frage weitgehend ausspart. Wer wird das bezahlen? Dem Gesetzentwurf zufolge, auf den sich die drei Parteien Freitag abend geeinigt hatten, bleibt es im Kern dabei: Ab dem 1. Januar 2024 muss jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent aus »erneuerbaren« Energiequellen betrieben werden – mit ein paar Ausnahmen und Übergangsfristen. Verzichtet wird den Angaben zufolge auf die ursprünglich vorgesehene Austauschpflicht für funktionierende Öl- und Gasheizungen. Gehen alte Heizungen nach 2024 irreparabel kaputt, kann kurzfristig wieder ein Öl- oder Gaskessel eingebaut werden. Der muss aber binnen drei Jahren um moderne Technik ergänzt werden, um die 65-Prozent-Vorgabe zu erfüllen. Von ihr befreit sind Hauseigentümer, die über 80 Jahre alt sind, sie dürfen auch weiter Öl- und Gasheizungen einbauen. Eine Härtefallre...

