Bund verschleppt Gesundheitsreserve

Nicht nur beim Kampf gegen die Erderwärmung verfehlt diese Bundesregierung selbstgesteckte Ziele: Wie am Wochenende bekanntwurde, herrscht auch beim Aufbau einer sogenannten Nationalen Reserve Gesundheitsschutz (NRGS) derzeit Stillstand. Nach Angaben des von Karl Lauterbach (SPD) geleiteten Bundesgesundheitsministeriums befindet sich das Vorhaben noch immer im Anfangsstadium. Der Grund: Es sei gar nicht klar, ob und wieviel Geld für den Übergang in die nächste Phase vom Bund lockergemacht werden soll. Dies teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Welt am Sonntag mit.

Die NRGS war im Juni 2020 noch von der Vorgängerregierung von CDU, CSU und SPD beschlossen worden. Sie soll sicherstellen, dass in Notlagen wie einer neuen Pandemie nicht mehr überteuerte Mund-Nase-Bedeckungen und Medikamente importiert werden müssen. Vorgesehen war ein Dreistufenplan: Im ersten Schritt sollten Masken und Schutzausrüstung bevorratet werden, die aus der Pandemiezeit...