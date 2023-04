Zum Inhalt dieser Ausgabe | Im rechten Sumpf Die liberale Opposition in Polen suggeriert, die »Konföderation« sei der künftige Koalitionspartner der PiS Reinhard Lauterbach, Poznan Die erwähnte Umfrage von Ende März war nicht nur für die polnische Opposition unangenehm, sondern im Kern auch für die regierende PiS. Denn ebenso wie sie die Chancen der Opposition auf eine Mehrheit links von der PiS in Frage stellte, tat sie das auch mit den Aussichten der PiS, ihre eigenständige Mehrheit zu verteidigen. Wobei die PiS theoretisch die Option hätte, der »Konföderation« ein Koalitionsangebot zu machen. Die aber ziert sich. Zumindest in ihren öffentlichen Auftritten distanziert sich die »Konföderation« ebensosehr von der Regierung wie von der bisherigen Opposition. Er habe nicht die geringste Lust auf eine Fortsetzung der Regierung von Jaroslaw Kaczynski, Mateusz Morawiecki und Zbigniew Ziobro, erzählt Slawomir Mentzen allen, die es hören wollen. Die seien in ihrem ausgeprägten Etatismus Teil desselben Problems, gegen das seine Partei antret...

