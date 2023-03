Gegründet 1947 Sa. / So., 1. / 2. April 2023, Nr. 78

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wofür wir unserem Kanzler danken Pierre Deason-Tomory Samstag, 25. März Bundesregierung und EU-Kommission haben den Streit um ein Verbrenner-Aus beigelegt. Auf Drängen einer Kleinstpartei wurde ausgehandelt, dass auch künftig Autos mit Verbrennungsmotor fahren dürfen, wenn die Halter dazu bereit sind, Zuckerwatte für 35 Euro den Liter zu tanken. Sonntag, 26. März In Berlin ist am Abend der Koalitionsausschuss zusammengetreten. Beim Reingehen nahm Finanzer Lindner den Scholz beiseite. »Sag mal, Olaf, bin gerade klamm, kannst du mir aushelfen?« »Wieviel brauchst du?« »500.000.« »Mal schauen … Nein. Soviel habe ich gerade nicht bei. Aber ich kenne da einen bei einer Hamburger Bank …« »Welche Bank?« »Habe ich vergessen.« »Wie heißt der Typ?« »Habe ich vergessen.« »Hast du seine Nummer?« »Habe ich vergessen. Aber siehst du den im Trenchcoat da hinten mit der Sonnenbrille? Geh hin und frag ihn, ob er mitcumt auf ein Ex.« Montag, 27. März Der Koalitionsausschuss hat die ganze Nacht hindurch geschossen, die Zahl der...

Artikel-Länge: 3282 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen