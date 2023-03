Lufthansa droht mit 13. Tochter

Es ist eine Art Hütchenspielertrick großer Konzerne, das Geschäft in eine stetig wachsende Zahl angeblich eigenständiger Unternehmen umzuwandeln. Vorzugsweise, wo die Arbeiterinnen und Arbeiter gut organisiert sind. Neue Gesellschaften werden gegründet, die Teile des Geschäfts fortan zu geringeren Lohnkosten weiterbetreiben und dabei, versteht sich, unter Kontrolle der Mutter bleiben.

Beispiele für dieses »Unterteile und herrsche«-Prinzip gibt es wie Sand am Meer. Wenn etwa am Flughafen ein Dienstleistungskonzern das Bodenpersonal an seine neueste Tochter verweist, interessiert das kaum groß. Noch weniger, wenn eine Servicekette qua Franchisemodell in »eigenständige« GmbHs umgewandelt wird. Wenn aber die Arbeiteraristokratie in Gestalt von Lufthansa-Piloten betroffen ist, kann das schon anders aussehen.

»Die Drohung der Luftfhansa« war eine schlappe Doppelseite im Handelsblatt vom Freitag überschrieben. Unter einer riesenhaften Turbine wies Konzernchef Ca...