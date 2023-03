Merz zündelt

Die Unionsparteien versuchen mit Blick auf Landtagswahlen in diesem Jahr, politisches Kapital aus der Notlage vieler Städte und Gemeinden bei der Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen zu schlagen. Nicht zuletzt die Ankunft von über einer Million Menschen aus der Ukraine im vergangenen Jahr hat viele der sowieso kaputtgesparten Kommunen an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht. Städte und Gemeinden fordern daher einen Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), um die Kosten der Flüchtlingsversorgung neu zu regeln. Doch ein solches eigentlich für Ostern zugesagtes Bund-Länder-Treffen soll nun erst am 10. Mai stattfinden.

So hat Unionsfraktionschef Friedrich Merz für Donnerstag abend kurzerhand selbst zum Gipfel nach Berlin geladen. Nachdem bereits in den ersten zwei Monaten 60.000 Asylanträge gestellt wurden, müsste aufs Jahr gerechnet mit deutlich mehr als 300.000 Anträgen gerechnet werden, orakelte Merz auf der Veranstaltung. Eine so große Zahl werde Deutsc...