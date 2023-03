Gegründet 1947 Sa. / So., 1. / 2. April 2023, Nr. 78

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Auswirkungen dieses Krieges sind überall zu spüren« Krieg und Aufrüstung: Ostermarschbewegung rechnet mit gesteigertem Interesse. Ein Gespräch mit Felix Oekentorp Henning von Stoltzenberg Was sind die wichtigsten Eckpunkte des diesjährigen Ostermarsches? Der Ostermarsch steht unter dem Motto »Waffenstillstand statt Waffenlieferungen! Aufrüstung stoppen! Für Frieden und Klimaschutz!« Das bedeutet, dass wir uns stark machen für schnellstmögliche Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland und dass wir gegen die Kriegskredite in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr sind. Und selbstverständlich verweisen wir darauf, dass Krieg der größte Klimakiller ist. Im letzten Jahr bilanzierten Sie eine gestiegene Teilnahme an den Veranstaltungen. Rechnen Sie auch in diesem Jahr damit? Die Menschen sind kriegsmüde, die Heimatfront steht nicht hinter der Militarisierung, die die Bundesregierung betreibt, das wird sich auf die Resonanz für den Ostermarsch positiv auswirken. Im letzten Jahr standen viele noch unter Schock, der Überfall auf die Ukraine hatte gerade wenige Wochen vorher stattgefunden. Die veröffentlichte Meinung w...

