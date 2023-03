Isolation oder Reintegration?

Sollen russische und belarussische Athleten auf die internationale Sportbühne zurückkehren dürfen? Das Spektrum der Meinungen von selbsternannten und wirklichen Experten, im Sinne des autonomen Sports befugten und eher nicht befugten Personen reicht angesichts der menschlichen Tragödien und des Leids in der Ukraine von »unmöglich«, »ausgeschlossen« und »keinesfalls« bis hin zur genau entgegengesetzten Position: Athleten hätten gar nicht erst gesperrt – soll heißen: derart diskriminiert – werden dürfen. Die Welt des Sports ist angesichts dieser komplexen, heiklen und vor allem sehr praktischen Frage zerrissen und uneins wie seit 40 Jahren nicht mehr. Nach den Erfahrungen der »Boykottspiele« 1980 in Moskau und 1984 in Los Angeles hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) seine Charta überarbeitet und die Regel 27/28 wie folgt formuliert: »Die alleinige Zuständigkeit, ihre Länder bei Olympischen Spielen zu vertreten, haben die NOKs.« Jedes einzelne N...