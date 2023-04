Jedenfalls kein Rock

Auf dem damals gerade noch existenten Label Polygram erschien 1997 die Compilation »Kraut 2000 – In Search of a New Planet«: Mit Tracks von FSK, Hans Platzgumer, Tarwater, Locust Fudge, Bohren & Der Club of Gore und vielen anderen sollten gut 30 Jahre nach Aufkommen des Genres und Begriffs »Krautrock« die Nach- und Auswirkungen auf aktuelle Musik aus Deutschland aufgezeigt werden. Kompilator Thorsten Reuber verzichtete beim Albumtitel auf den Zusatz »Rock«, schließlich handelte es sich bei der Musik von Pionieren wie Neu!, Can oder Kraftwerk und auch bei den Nachfolgern jüngeren Datums ja um die dezidierte Abkehr von Rock – vom US-amerikanisch geprägten 1-2- 3- 4-­Rock (and Roll) zumindest, dem man aus Düsseldorf und anderswo ein kosmisch ausfransendes »Nein, danke!« entgegendaddelte.

Das mag man bewerten, wie man will, festzuhalten bleibt, dass aus Deutschland nach langer Zeit (oder überhaupt mal) interessante Musik kam, die international wahrgenommen wu...