Zum Inhalt dieser Ausgabe | Saat des Zweifels Rudolph Bauers Bildmontagen zum Ukraine-Krieg Ekkehard Lieberam Der Politikwissenschaftler, Schriftsteller und Künstler Rudolph Bauer ist Jahrgang 1939 und selbst im hohen Alter noch enorm produktiv. Sein Metier ist die politische Aufklärung. Nach drei Publikationen mit Bildmontagen, Zitaten und kurzen Anmerkungen zur Coronapolitik Anfang 2023 hat Bauer im März 2023 im Pad-Verlag ein Heft mit farbigen Bildmontagen zum Ukraine-Krieg herausgebracht. Durch ironische Verfremdung, bildhaft und mit wenigen Worten will er den Wahnsinn dieses Krieges und die Gefährlichkeit der entsprechenden Politik demaskieren. Seine politische Position dazu hat er gerade in den Marxistischen Blättern (2/2023) formuliert: »Das deutsche Osterweiterungsprogramm wird ideologisch übertüncht durch die False-Flag-Berufung auf demokratische Werte und das Völkerrecht.« Bauers Bildmontagen stehen in der Tradition der Fotomontagen, wie sie John Heartfield Anfang der 1930er Jahre in der Arbeiter-Illustrierten-Zeitung (AIZ...

Artikel-Länge: 2904 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen