Blockierte Arbeiterrechte

Für alles gibt es in Deutschland amtliche Statistiken. Balkendiagramme, Liniendiagramme, Kreisdiagramme – und Kombiniertes, überdies in bunten Farben. Hierzu indes nicht: zu Konzernen, die Gesetze zur Unternehmensmitbestimmung von Gewerkschaftern in Aufsichtsräten missachten, unterlaufen, gegebenenfalls auch ohne Murren einhalten. Vor allem bei Dax-Unternehmen. Das geht aus einer Antwort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) auf eine jüngst gestellte kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Pascal Meiser (Die Linke) hervor, die jW exklusiv vorliegt. Die Anschlussfrage liegt auf der Hand: Wie soll die Einhaltung geltenden Rechts kontrolliert, wie sollen Gesetzesverstöße geahndet werden, wenn es kein Datenmaterial gibt?

Für den gewerkschaftspolitischen Sprecher seiner Bundestagsfraktion ist klar: »Es ist einfach nur peinlich, dass die Bundesregierung die Augen davor zu verschließen scheint, in wie vielen Großunternehmen die viel gepriesene ...