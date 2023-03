Vorbild mit aufrechter Haltung

Soll eine Straße in einer bayerischen Kleinstadt nach einem früheren Kommunisten und KZ-Überlebenden benannt werden? Darüber wird derzeit in Burghausen debattiert. Auslöser ist ein offener Brief, den der Buchautor Max Brym und der Filmemacher Jonas Volgger Anfang März an den sozialdemokratischen Bürgermeister Florian Schneider gerichtet hatten. Darin regten sie die Benennung einer Straße nach dem früheren Leiter der örtlichen KPD, Alois Haxpointner, an. Mit dessen Wirken hatten sich Brym und Volgger in mehreren Büchern und dem Dokumentarfilm »Das rote Burghausen« beschäftigt.

Haxpointner hatte sich Anfang der 30er Jahre erfolgreich um eine antifaschistische Einheitsfront mit den örtlichen Sozialdemokraten bemüht. Unter Führung von ihm und dem SPD-Mann Georg Schenk sprengten Arbeiter am 7. Juli 1932 die erste größere Versammlung der NSDAP in einem Burghausener Gasthof und jagten die Faschisten davon. Der KPD-Reichstagsabgeordnete Hans Beimler sprach anschl...