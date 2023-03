Aktiv und gesund

Hier geht es unter anderem um Schlafgetränke: Wer Alternativen zu der halben Pulle Korn sucht, damit das mit dem Einschlafen klappt, ist richtig. BRD 2023.

BR, 14.10 Uhr

Ihre Rechte beim Arztbesuch

Für den Fall, dass der Magnet den Rücken nur noch krummer gezogen hat, gibt es hier die Rechtsbeihilfe, wenn der Termin beim Onkel Doktor ansteht. Wer Kassenpatient ist, darf jedenfalls erst mal lange warten. BRD 2023.

MDR, 17.00 Uhr

Wurzeln des Lebens

Magische Mangrove

Eine Welt in der Welt ist das süd­mexikanische Naturreservat La Encrucijada. Die Rote Mangrove wächst dort in salzigen Sümpfen. Ihre Wurzeln bieten Unterschlupf für Krebse und Krokodile, während der Braunpelikan in der Krone nistet. Frankreich/Österreich 2023.

Arte, 18.20 Uhr

Valerian

Die Stadt der tausend Planeten

...