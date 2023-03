Alles für die Katz

Da war doch was? »Night of the Living Dead« (Spielfilm, USA 1968)! Ein Meilenstein des Horrorgenres, wo sich kürzlich verstorbene Omis, Onkels und Kinder aufmachen, den Friedhof verlassen und eine seltsame Wiederauferstehung feiern, wobei sie eine neue kulinarische Vorliebe pflegen: Sie haben (lebende) Menschen einfach zum Fressen gern. Der bürgerliche Mensch der westlichen Wohlfahrtsgesellschaft des Nachkriegs hat sich in diesem Kreischkintopp psychisch quasi selbstenttarnt: Massenproduktion, Massenkonsum und Wegwerfmentalität erzeugen Untote. Seither hat sich an unserem System wenig geändert. Jeder von uns könnte wie aus der Pistole geschossen fünf »lebende Tote« aufzählen, oder? Schüler leben sogar in einem einzigen Zombieherbarium, auch Schule genannt …

Schon in der Bibel ist ja vermerkt: »Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden …« (1. Kor. 1...