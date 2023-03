Mindestens eine Null dranhängen

Bremens Landesregierung aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke stehe kurz vor dem nächsten Wahltermin wohl unter Druck – mindestens bezüglich der Zukunft der Häfen. Im Herbst 2022 hatte die Koalition unter Beteiligung von Akteuren aus der Hafenwirtschaft ein Hafenentwicklungskonzept 2035 (HEK) auf den Weg gebracht, am Dienstag legte sie nach und beschloss einen Planungsauftrag für einen »Energy Port« im Süden Bremerhavens als »wichtigen Baustein (…) für die Energiewende«. In einem Vortrag beim Nautischen Verein Bremerhaven hatte Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) bereits am Montag betont, man werde dies noch vor der Parlamentswahl im Mai auf den Weg bringen.

Das Gesamtpaket sieht umfangreiche Erneuerungen und Erweiterungen vor, die immense Investitionen erfordern. Bezüglich des HEK ist von jährlich 50 Millionen Euro die Rede, beim »Energy Port« gibt es in diesem Stadium noch keine Kostenschätzung. Schilling stellte aber klar, dass das Ganze ohne...