Mit dem Fahrrad kommt der Kardinal am Dienstag ins »Palais Lüx«, wie das baufällige Kölner Justizzentrum an der Luxemburger Straße genannt wird. Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln, sagt, er sei »froh, heute hier zu sein«. Der 66jährige wirkt angespannt und formuliert auf die Frage, warum er froh sei, umständlich: »Um Gelegenheit zu haben, zu erklären, warum ich die Bild-Zeitung verklagt habe, die über mich Falsches berichtet hat – um das zu bestätigen, zu bekräftigen«, sagt der Kardinal und entschwindet zum Saal 142. Dort sollte es zu einem denkwürdigen Nachmittag kommen, an dessen Ende der Mann Gottes seine Aussage sogar beeidigen wird müssen. Ein Vorgang, der selbst bei »Normalsterblichen« Seltenheitswert vor Gericht hat.

Bemerkenswert war aber allein schon der Umstand, dass die für presserechtliche Fragen zuständige 28. Zivilkammer Woelki überhaupt in den Zeugenstand geladen hatte. Im Grunde eine Ohrfeige für den Kardinal, hatte Woelki doch berei...