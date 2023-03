Wenn die Natur aufhorchen lässt

Unten am Meeresboden – ungefähr so tief, wie Sascha Lobo beim Niveaulimbo kommt – da ist es zappenduster. Anders aber als im Schädel mit Hahnenkamm, wo es ähnlich an Helligkeit mangelt, wird rege Information transportiert und verarbeitet. Mittels Schallwellen finden sich Fische dort zurecht und kommunizieren miteinander. F 2019.

Arte, 17.50 Uhr

Oberlahr im Westerwald

Nun ja, an der Kreativität in Sachen Namensfindung muss man im Örtchen am Rande des Naturparks Rhein-Westerwald noch feilen; vielleicht zieht ja wer mit Talent dafür zu, ins Neubaugebiet »Im Klingenthal II«. Im Dorf selbst hat man sich auf Bau und Wartung von Flammschneidemaschinen spezialisiert. D 2023.

SWR, 18....