Matschulat, Kipping

In einigen ihrer großen Theaterrollen konnte man sie auch im DFF sehen. Annelise Matschulat kam am Freitag vor 100 Jahren in Königsberg (heute Kaliningrad) zur Welt und debütierte in ihrer Heimatstadt als Schauspielerin. Bei Kriegsende gelangte sie nach Magdeburg, und für ein Jahrzehnt stand sie dort sowie in Halle auf der Bühne, bis 1955 das Volkstheater Rostock ihre künstlerische Heimat wurde. Dort verlieh man ihr 40 Jahre später die Ehrenmitgliedschaft. Ihr Repertoire reichte von Euripides bis Hochhuth, und besonders machte sie sich mit ihrem Einsatz für Gegenwartsautorinnen wie Berta Waterstradt und Lena Foellbach verdient. In deren Stück »Jahresringe« brillierte sie neben Else Wolz auch 1975 in der Fernsehfassung. Bei der Defa debütierte Matschulat 1952 in Slatan Dudows »Frauenschicksale«, spielte bis 1990 unter anderem in Filmen von Kurt Maetzig, Frank ­Beyer, Walter Beck und Rolf Losansky und gestaltete ihre beeindruckendste Rolle wohl 1985 in dem ...