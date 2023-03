Durch Kohle und Erdöl im Plus

Hamburgs Hafen meldete beim Güterumschlag des Jahres 2022 jüngst ein Minus von 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; Bremens Häfen hatten für sich zuvor ein Minus von 7,4 Prozent prognostiziert. Am Montag nun legte die Hafengesellschaft Niedersachsen Ports (Nports) ihre aktuellen Umschlagszahlen vor – und bilanzierte für die neun landeseigenen Seehäfen Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, Papenburg, Stade und Wilhelmshaven stolz ein Plus von sechs Prozent gegenüber 2021. Das klingt überraschend gut, zumal Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) unbescheiden auch den »internationalen Vergleich« wagte und auf die großen Konkurrenten Rotterdam (minus 5,5 Prozent) oder Antwerpen (minus 8,6 Prozent) verwies. Aber wie so oft relativiert sich das, wenn man solche Zahlen nach Häfen und Güterarten aufschlüsselt.

Da ist zum Beispiel die Kategorie »feste Massengüter« – Niedersachsen erweist sich als Gewinner der aktuellen weltpolitischen Entwicklung: »Um Deutschlands E...