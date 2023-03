Suizid und Suppenküche

Immer mehr Lohnabhängige im Vereinigten Königreich leben in Armut. Seit 2010 stieg die Zahl der Haushalte, die trotz Einkommens unterhalb der Armutsgrenze leben müssen, um 1,5 Millionen an, wie ein am 23. März von der britischen Regierung veröffentlichter Bericht zeigt. Die Grenze liegt dabei bei unter 60 Prozent des Durchschnittseinkommens. Zwar werden die Daten für Nordirland erst am 30. März veröffentlicht, doch ist gewiss: Die Situation im Nordosten Irlands ist bei weitem verheerender als im Rest des Vereinigten Königreichs.

»Wir sind die ärmste Region und haben in allen Bereichen die schlechtesten Werte – vor allem die Kinderarmut ist besonders hoch«, erzählt Paul Doherty, der in Belfast eine Suppenküche betreibt, im jW-Gespräch. In der Stadt mit ihren 350.000 Einwohnern unterstützt seine Organisation fast 600 Familien mit wöchentlichen Lebensmittelpaketen – hochgerechnet fast ein Prozent der Bevölkerung. Und Dohertys Suppenküche »Foodstock« ist nur ...