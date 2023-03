Zweierlei Maß

Vor den kubanischen Parlamentswahlen am Sonntag erklärte der stellvertretende Sekretär für die westliche Hemisphäre im US-Außenministerium, Brian A. Nichols, dass den Kubanern wieder einmal »eine echte Wahl« verwehrt werde. »Wenn die einzige Wahl die Kommunistische Partei ist, (…) gibt es keine Demokratie, sondern nur Autokratie und Elend«, schrieb Nichols am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter. Der ultrarechte republikanische Senator für Florida, Marco Rubio, behauptete, dass »die kubanische kommunistische Partei das kubanische Volk einer kriminellen marxistischen Tyrannei unterworfen hat«. Die Wahlen seien eine »Farce« und »antidemokratisch«, so Rubio.

Demokratie und Menschenrechte in Kuba sind für die USA, die BRD und die EU allerdings erst seit dem Sieg der Revolution im Jahr 1959 ein Thema. Der im März 1952 mit einem Militärputsch an die Macht gelangte Diktator Fulgencio Batista, unter dessen Herrschaft rund 20.000 Oppositionelle ermordet wurden...