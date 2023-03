Königreich Jordanien

Der Süden

Anders als ihr Name behauptete, stapften die Skywalkers hier durch den Sand: In der südjordanischen Wüste Wadi Rum wurde einst für »Star Wars« gedreht. Zwischen Rotem und Totem Meer ist aber nicht nur die Kargheit zu Hause. Kamelrennen finden hier statt, Sandtherapien werden praktiziert und es gibt die Djinn Blocks, in Sandstein gehauene Grabkammern. Im Anschluss: Jordaniens Norden. D 2023.

Arte, 17.50 Uhr

Mensch Leute

Der Fluch der Gewissheit – Alina kämpft gegen die Huntington-Krankheit

Chorea Huntington ist als Erbkrankheit bislang nicht heilbar. Therapien, die die fortschreitende Zerstörung des Striatum, jenes Hirnareals, das Muskeln und wicht...