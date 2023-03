Absenken oder klagen

Das Ding ist durch den Bundestag, aber die Ampelregierung muss angesichts des erheblichen Unmuts offensichtlich manövrieren: Im Streit um die Wahlrechtsreform kommt ein Kompromissvorschlag aus der SPD-Fraktion. Der Abgeordnete Axel Schäfer spricht sich in einer Stellungnahme, die am Sonnabend der Nachrichtenagentur dpa vorlag, für eine Absenkung der Fünfprozenthürde auf vier Prozent aus. Damit reagiert Schäfer auf die heftige Kritik aus Linkspartei und Union an der Abschaffung der Grundmandatsklausel beziehungsweise der sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate. Der Linke-Abgeordnete Gregor Gysi hatte bereits am Freitag eine Absenkung auf drei oder 3,5 Prozent ins Spiel gebracht. Damit beginnt unverhofft eine Diskussion über die antidemokratische Fünfprozenthürde.

Laut der Grundmandatsklausel konnten bislang Parteien, die bei der Bundestagswahl mindestens drei Wahlkreise gewonnen haben, auch dann gemäß ihres Zweitstimmenanteils in den Bundestag einziehe...