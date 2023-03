Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. März 2023, Nr. 72

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gegenwind für Kretschmann Heidelberg: Stadtrat spricht sich für Entschädigung von Berufsverbotsbetroffenen aus Martin Hornung, Heidelberg Nach kurzer Diskussion hat der Heidelberger Stadtrat am Donnerstag abend mit deutlicher Mehrheit einen Beschluss zur Unterstützung der von Berufsverboten Betroffenen gefasst. Darin fordert er die »Landesregierung und den Landtag auf, den Forderungen nach Rehabilitierung und Entschädigung nachzukommen«. Eingebracht hatten das die Fraktionen Die Linke, Bunte Linke, Grün-Alternative Liste, »Heidelberg in Bewegung« und die Grünen. Auch die SPD stimmte geschlossen für den Antrag, dazu der Vertreter der PARTEI. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann hatte Anfang 2022 eine Stellungnahme angekündigt, »sobald die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie der Universität Heidelberg zum Radikalenerlass vorliegen«. Da seit deren Veröffentlichung im Mai die Berechtigung der Forderungen der Betroffenen bestätigt ist, hüllte er sich in Schweigen. Nach vielen Presseartikeln, zwei Anträgen in Landtagsausschüssen, einer Kundgebung im Oktober und mehreren Schreiben Betrof...

Artikel-Länge: 3585 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen