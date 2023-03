Anthropozän

Das Zeitalter des Menschen

Dreiteiler über die Zeit, in der wir leben. Schließlich hat der Mensch nicht wenig in die Erde eingegriffen, vor allem innerhalb der letzten zweihundert Jahre ging es in die vollen. Von daher gibt es auch von hier und da den Gegenvorschlag, vom »Kapitalozän« zu sprechen. BRD 2020.

3sat, 16.15 Uhr

Basketball: Bundesliga

25. Spieltag: Medi Bayreuth – EWE Baskets Oldenburg

Für die Bayreuther geht es in der Basketballbundesliga der Männer um nichts als ihren Verbleib. Seit Anfang Februar soll der neue Coach Mladen Drijencic für den Klassenerhalt sorgen. Gegen die Baskets aus Oldenburg wird es keine leichte Partie.

Sport 1, 18.30 Uhr

Wildes Prag

Tschechiens Hauptstadt hat allerlei Getier: Teichrallen nisten in den Bäumen, Mufflons grasen auf Wiesen nahe dem Hospital und die...