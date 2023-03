House of Hans

Auf den ersten Blick haben Hippiezeit und Discoära wenig bis nichts gemeinsam. Doch beide Bewegungen (wenn man so will) eint ein ähnliches Versprechen, oder besser die Sehnsucht nach Frieden, Gleichberechtigung und Freude. Wenigstens Samstagnacht oder ein Woodstock-Wochenende lang. Musikalisch scheint die Verknüpfung ungleich schwieriger – nicht jedoch für Hans Nieswandt.

Mit dem Album »Flower Hans« erfüllt sich der seit 2019 in Seoul lebende Producer, Autor, Whirlpool-Produc­tions-Mitbegründer und DJ seinen Traum der Verschmelzung von Hippiesongs und Disco respektive House. Wer einmal ein Set von Nieswandt durchgetanzt hat, weiß ja schon, dass er Songs auf den Dancefloor bringt, mit denen man dort nicht unbedingt rechnen würde. »Ride Like the Wind« von Christopher Cross zum Beispiel, was nicht auf »Flower Hans« gelandet ist, weil es natürlich weder konzeptuell noch zeitlich passt. Dafür »Ride the Wind«, ein Song aus dem Jahr 1971 von den Youngbloods, der...