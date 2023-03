Grün zu Grün

»Zurichtung für den Ernstfall« heißt ein Gedicht von Hinnerk Einhorn, geboren am 1. März 1944 in Leipzig, in seinem 2000 erschienenen Lyrikband »Voyage au Paradis«.

»Jetzt hab ich den Anrufbeantworter an / Jetzt hab ich die Medikamente genommen / Jetzt hab ich die Katzen ins Haus gesperrt / Jetzt hab ich die Zähne im Glas versenkt / Jetzt hab ich den Wecker gestellt / Jetzt hab ich mein Gewissen erforscht / Jetzt hab ich dem Schutzengel ›Danke‹ gesagt // Gott befohlen, ›Gute Nacht‹.«

Der »Ernstfall« beschäftigte ihn, Verlusterfahrung und Trauer sind in nicht wenigen seiner Gedichte Thema. Sie sind Fürsprache, Fürbitte für den Menschen, sein Leben, Lieben, Leiden. Das Vertauschen eines Buchstabens, und aus Leid wird Lied. Die Gedichte sind erfahrungsgesättigt: von der Tätigkeit in der Altenpflege, eigenem Kranksein, dem Verlust des Liebsten. Ihre Sprache lässt keine Sentimentalität zu, scheut aber das Pathos nicht.

Die Intensität, mit der sich Einhorn exis...