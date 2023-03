Wissings Milliardengrab

Gerade einmal drei Tage ist eine Petition von Fridays for Future (FFF) bei Campact.de mit einer Rücktrittsaufforderung an Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf Sendung, und schon unterstützen mehr als 65.000 Menschen das Anliegen. Die bis dato größten Pleiten des FDP-Politikers: kein Tempolimit, Bremsen beim Verbrennerausstieg, steigende Emissionen in seinem Ressort, ein aufs Jahr 2070 verschobener »Deutschland-Takt« bei der Bahn. Solange er im Amt bleibe, »wird es keine Verkehrswende geben, die diesen Namen verdient«, beklagen die Klimaschutzaktivisten. Deshalb, »Herr Kanzler Scholz, greifen Sie ein und lassen Sie jemanden diesen Job machen, der weiß, wovon er spricht, was seine Aufgaben sind, und bereit ist, tatsächlich loszulegen«.

Seit Donnerstag hat der Regierungschef einen Anlass mehr, Wissing loszuwerden. Nach einer von der Umweltschutzorganisation Greenpeace vorgelegten Studie wird der Bau der im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) mit höchster Prio...