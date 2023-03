Erdogan zum Vorbild

Auf die Wortwahl kommt es an: »Derzeit« seien Abschiebungen aus der Bundesrepublik in das von den islamistischen Taliban beherrschte Afghanistan weder möglich noch vertretbar, erklärte der parlamentarische Staatssekretär ­Mahmut ­Özdemir (SPD) in seiner Antwort auf ein Schreiben der Unionsfraktion, aus der die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag zitierte. So gebe es – aktuell! – kein Verfahren, um die Sicherheit der Beamten, die mit nach Kabul fliegen würden, sowie der Flugzeugbesatzung zu gewährleisten. Und seitdem die Taliban nach dem Rückzug der NATO-Invasionstruppen wieder fest im Sattel sitzen, fehle laut Bundesregierung die Grundlage, um »ausreisepflichtige« Personen zu identifizieren und Passersatzdokumente auszustellen.

Mit seinen Ausführungen reagierte Özdemir auf einen Brief von Alexander Throm, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Die Antwort stellte den Hardliner nicht zufried...