»Gegenwärtig geschehen Veränderungen, wie sie seit hundert Jahren nicht geschehen sind, und wenn wir gemeinsam vorgehen, steuern wir diese Veränderungen«: Mit diesen Worten verabschiedete sich Chinas Präsident Xi Jinping am Dienstag abend nach ausführlichen Gesprächen von seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. »Veränderungen«: Damit waren der Abstieg des Westens und der Aufstieg neuer Mächte gemeint und die Folgen, die sie für die Weltpolitik haben. Xi und Putin hatten sich dazu bereits am Montag geäußert, unmittelbar vor Beginn ihres Treffens, und zwar in Namensartikeln, die in Tageszeitungen des jeweils anderen Landes abgedruckt wurden – Xis Beitrag in der Rossiskaja Gaseta, derjenige von Putin in der Renmin Ribao.

»Die Welt durchläuft tiefgreifende Veränderungen«, hatte Xi mit Blick auf den Abstieg des Westens konstatiert und gewarnt, dies gehe mit »komplexen und ineinander verschlungenen Herausforderungen für die Sicherheit« einher, mit »schäd...