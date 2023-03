Das Alte Land neu entdecken

Südlich von Hamburg liegt das Alte Land. In Buxtehude und Umgebung laufen nicht nur Hase und Igel um die Wette, dort werden auch Obstler gebrannt und 125 Jahre alte Flusskähne restauriert. D 2023.

NDR, 15 Uhr

Die Rezeptsucherin in Erbes-Büdesheim

Das Brötchen von vor drei Tagen eignet sich nur noch als Schlagwaffe? Nein, auch zur Zubereitung rheinhessischer Kartäuserklöße. Zu den Klößen reicht man Weinschaum- oder Vanillesaucen. D 2022.

SWR, 18.15 Uhr

Verwunschene Tempel und schwimmende Dörfer

Faszinierendes Kambodscha

»A holiday in Cambodia / Where the slums got so much soul.« Wer denkt nicht justament an den Punkklassiker der Dead Kennedys? Vielleicht wirken die irren Roten Khmer auch noch nach, zumindest umkurven die Touri...