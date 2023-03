Wider das Vergessen

Waschkörbe voller Karteikarten nehmen Lores ganze Wohnung ein: vollgeschrieben, systematisiert, abgestellt. Es ist ein Zettelarchiv, das zunächst durch seine schiere Fülle, auf den zweiten Blick aber vor allem durch seine scheinbare Sinnlosigkeit besticht. Denn Lore schreibt Zeitungsartikel ab und macht so aus dem gedruckten, bereits fertigen Text wieder eine gedrängte und krakelige Spur aus Tinte. Als könne sie das, was schon geschehen und verbrieft ist, so noch einmal in etwas Vorläufiges verwandeln, das wieder weiterer Bearbeitung harrt. Die gesammelte Mühe, die in diesem Aufwand steckt, ist aber auch eine Arbeit gegen das Vergessen, das ihr eigenes Vergessen enthält: wie ihre Mutter nach Auschwitz deportiert wurde und Lore, damals gerade sechs, auf dem Dachboden eines Mietshauses Unterschlupf fand.

Lores Tochter Kim lebt in Berlin und ist inzwischen über fünfzig. Was das Verhältnis zu ihrer Mutter betrifft, sind da vor allem Lücken, Schweigen und erst...