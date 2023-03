Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schiffsstau vor Streikbeginn Bundesweite Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Elbe in Hamburg gesperrt Gudrun Giese Bevor Anfang kommender Woche die dritte und vorerst letzte Tarifverhandlungsrunde über die Löhne im öffentlichen Dienst startet, erhöhen die Beschäftigten mit Warnstreiks derzeit nochmals den Druck auf Kommunen und Bund. Zu regionalen Warnstreiktagen rief die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi seit Wochenbeginn etwa in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen auf. Zahlreiche Aktionen sollen Donnerstag und Freitag in weiteren Bundesländern folgen. Zum Auftakt der Streikwoche erklärte der Verdi-Landesbezirksleiter von Baden-Württemberg, Martin Gross, vor rund 1.800 Kundgebungsteilnehmern in Tübingen: »Seit dem letzten Tarifabschluss im Jahr 2020 haben die Beschäftigten acht Prozent Kaufkraftverlust zu stemmen. Die Kommunen haben in der gleichen Zeit 17 Milliarden Euro Überschuss verbucht.« Wolle der Staat tatsächlich die Lasten der Inflation gerecht verteilen, müss...

Artikel-Länge: 2859 Zeichen

