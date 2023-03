Klimawandel seit Jahrzehnten bekannt

Das globale Klima ist eindeutig aus dem Gleichgewicht, doch das kommt wenig überraschend. Die über den ganzen Planeten und das ganze Jahr gemittelte Lufttemperatur zwei Meter über dem Erdboden liegt derzeit um rund 1,1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Damit ist es wärmer als je zuvor seit dem Ende der letzten Eiszeit vor etwas mehr als 10.000 Jahren, und die Erwärmung geht weiter, da auch ihre Ursache, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre immer weiter anwächst.

Bereits 1965 gab es in den USA die ersten Warnungen einer offiziellen Expertenkommission und Ende der 1970er Jahre tagte die erste globale Konferenz von Klimawissenschaftlern, die sich ausschließlich mit dem Thema beschäftigten. Schon in den 1890er Jahren hatte der spätere schwedische Nobelpreisträger Svante Arrhenius berechnet, dass die Verdoppelung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre gegenüber dem vorindustriellen Niveau die globale Durchschnittstemperatur um etwa fünf Grad C...