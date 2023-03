Volle Praxen und Kliniken

Kindermedizin im Nordosten am Limit

Vom Regen in die Traufe: Die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) versprochene »Revolution« wird nicht kommen, zumindest nicht auf sein Geheiß und unter seiner Ägide. Schon jetzt ist klar, dass die geplante »Reform« des Gesundheitssystems durch die Ampelkoalition nicht kitten wird, was Jahrzehnte der Unterfinanzierung und Profitorientierung durch Fallpauschalen angerichtet haben. Besonders betroffen sind Kinderkliniken, denn die sind der Marktlogik nach zuwenig profitabel. Hier zu sehen in Krankenhäusern in Greifswald, Neubrandenburg und Rostock.

NDR, 18.15 Uhr

Re: Alles unter Kontrolle?

Leben mit einer Zwangserkrank...