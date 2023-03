In der Hölle ist es wenigstens warm

Es ist Krieg in der Ukraine, im Jemen, in Syrien, im Irak, in Palästina, in Nagorny Karabach und in Mali. Tausende Soldaten sterben. Da weckte die Aufführung der »Geschichte vom Soldaten« von Igor Strawinsky (1882–1971) am vergangenen Freitag im Kammermusiksaal der Philharmonie besondere Neugier. Zumal Nina Hoss als Sprecherin angekündigt war.

Die Aktualität des 1918 in Lausanne uraufgeführten Werks scheint zunächst weit hergeholt. Nach seinen Riesenerfolgen mit den Balletten »Der Feuervogel«, »Petruschka« und »Le sacre du printemps« in Paris, die ihm zu Anfang des Jahrhunderts den Ruf eines Revolutionärs eingebracht hatten, stand Strawinsky 1917/1918 künstlerisch und finanziell mit leeren Händen da. Der Erste Weltkrieg hatte Volkswirtschaften und Staatshaushalte zerrüttet – schlechte Bedingungen für die Kunst. Zudem hatte Strawinsky durch die Nationalisierung von Grund und Boden während der Oktoberrevolution 1917 Vermögen und Privilegien verloren. In sei...