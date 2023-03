Korén, Hacks, Marceau

Auch wenn Helga Korén in Fernsehserien wie »Polizeiruf 110«, »Der Staatsanwalt hat das Wort« und »Hochhausgeschichten« in großen Episodenrollen zu sehen war, lag und liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit doch auf dem Kinder- und Jugendtheater. In rund drei Jahrzehnten am Berliner Theater der Freundschaft spielte sie unter bekannten Regisseuren wie Hanus Burger, Peter Ensikat, Wolfgang Engel und Alejandro Quintana, und ihre »Schneekönigin« wurde ein großer Erfolg auch auf Bildschirm und Schallplatte. Seit den 80er Jahren hat Korén sich als Autorin von Kinder- und Jugendliteratur profiliert. Ihr Stück »Gevatter Tod« wurde 1995 mit dem Münchner Kinder- und Jugend-Dramatik-Preis ausgezeichnet und ist derzeit u. a. in Potsdam zu sehen. Andere ihrer Stücke wurden in Österreich und Belgien aufgeführt. Hoffentlich bleibt sie weiter so produktiv. Am Montag ist sie 80 Jahre alt geworden.

Am Tag darauf wäre der 95. Geburtstag von Großmeister Peter H...