Nur jeder fünfte Baum gesund

Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen? Beim anhaltend hohen Tempo der Klimaerwärmung zieht die Ausrede nicht mehr. Das grüne Dach des deutschen Tanns offenbart schon heute so gewaltige Lücken, dass es ohne Durchblick gar nicht geht. Nach der am Dienstag vorgelegten »Waldzustandserhebung 2022« ist rund jeder vierte Baum in Deutschland durch »mittlere Kronenverlichtung« gezeichnet. In diesen Fällen hat sich das Blatt- oder Nadelwerk in der Größenordnung zwischen einem Viertel und fast zwei Dritteln gelichtet. Ähnlich hoch sind die Anteile der »stark« gerupften Gehölze, die zwischen 61 Prozent und 99 Prozent ihrer Pracht eingebüßt haben. Lediglich noch ein Fünftel aller Bäume verfügt dagegen über eine intakte Krone.

Präsentiert hat die Zahlen am seit 1971 durch die Vereinten Nationen alljährlich begangenen »Internationalen Tag des Waldes« das Bundesagrarministerium unter Führung von Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen). Die bundesweite Untersuchung wird seit...