Karlsruhe befasst sich mit Adbusting

Das höchste deutsche Gericht wird sich mit der Frage befassen, ob das politisch motivierte Verändern von Bundesswehrplakaten eine Hausdurchsuchung rechtfertigt. Ihre Verfassungsbeschwerde sei wohl vom Bundesverfassungsgericht angenommen worden, teilte Frieda Henkel am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Da nur zwei Prozent aller Eingaben von dem Karlsruher Gericht aufgrund ihrer grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedeutung zur Entscheidung zugelassen werden, ist damit eine wichtige Hürde genommen. Ihre Klage reichte Henkel – die Jurastudentin heißt in Wirklichkeit anders – zusammen mit den Rechtswissenschaftlern Andreas Fischer-Lescano von der Universität Bremen und Mohamad El Ghazi von der Universität Trier ein. Nun haben die Generalbundesanwaltschaft und die Berliner Senatsverwaltung für Justiz die Gelegenheit zu einer Stellungnahme.

2019 hatte eine Zivilstreife in Berlin Henkel und eine weitere Frau dabei ertappt, wie sie ein verändertes Bundes...