»Io sono Giorgia«

Vor dem Hintergrund der Terroranschläge auf Richter und Staatsanwälte, des Zusammenbruchs der ersten Republik unter den Korruptionsvorwürfen der »Mani pulite« beschloss die damals 15jährige 1992 mit ihrem Eintritt in die militante Jugendorganisation des faschistischen Movimento Sociale Italiano Politik zu machen: für die Wiederherstellung der staatlichen Ordnung und des Nationalstolzes im Volk. Dreißig Jahre danach und zehn Jahre nach der Gründung der Fratelli d’Italia ist Giorgia Meloni am Ziel. Sie stellt mit ihrer Partei den Regierungschef und kündigt an, ihr Land grundlegend umzugestalten, weil sie der Meinung ist, dass nicht nur ein Regierungswechsel fällig war, sondern mit dem »System« grundsätzlich etwas faul ist. Ihr dieser radikalen Mission entsprechendes politisches Weltbild breitet Meloni in ihrer Autobiographie aus (»Ich bin Giorgia«).¹ Mit der Erzählung ihres Lebens trägt sie ihr politisches Programm als Ergebnis einer höheren Mission vor. Di...