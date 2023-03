»Man kriegt viel zu hören, bevor einem die Ohren abfallen«, sagt Pippi Langstrumpf, und exakt Letzteres droht nun, denn man sitzt seit vier Stunden in einem sog. Meeting, das auf anderthalb angesetzt war. Stunden, nicht Tage! Sitzt also bei einem Meeting zur Konsolidierung der Paragrafen 15 ff. des neuesten Eckpunktepapiers, man hat nun wirklich alles gesagt, gehört, notiert, erarbeitet; der Hintern tut weh, dito tun es Schreibhand und Hirn, und die Sehnsucht geht raus Richtung Kneipe: Dort klirren schon die Gläser, Bier perlt, Musik spielt, die Muße lacht, die Liebe wartet. »Let’s call it a day!« heißt es so feierabendlich im Englischen – kurzum: Jeder gesunde Mensch will weg. Nur noch weg, weg, weg!

»Pleased to meet you / Hope you guess my name, oh yeah«, ächzte einst Mick Jagger, doch nicht der Teufel, mit dem man Sympathie aufbringen soll, weil er doch immerhin die Menschheitsgeschichte vorantreibe, reitet den einen Teilnehmer des Meetings, der sich i...