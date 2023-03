Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vonovias Grenzen Größter deutscher Immobilienkonzern legt Geschäftsbericht 2022 vor: Verlust trotz Umsatzplus Oliver Rast Es ist das bekannte Muster: Mieter bluten für die Krise. Beim größten deutschen Immobilienkonzern Vonovia aus Bochum allemal. Um durchschnittlich 3,3 Prozent waren dort die Mieten 2022 erhöht worden. Das geht aus dem von Konzernboss Rolf Buch am Freitag präsentierten Jahresgeschäftsbericht hervor. Und: Höhere Mieten und die Übernahme der Deutsche Wohnen im vorigen Jahr zahlten sich aus. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um knapp ein Fünftel auf 6,26 Milliarden Euro. Aber: Unter dem Strich wies Vonovia einen Verlust von 669 Millionen Euro aus, nach einem Gewinn von rund 2,4 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Deshalb werde der nächsten Hauptversammlung vorgeschlagen, die Dividende je Aktie fast zu halbieren, von 1,66 Euro auf 85 Cent, teilte Vonovia bereits am Donnerstag abend nach Börsenschluss mit. Verarmen dürften die Aktionäre indes nicht, immerhin erhalten sie auch in diesem Jahr knapp 680 Millionen Euro, so Knut Unger, der Sprecher des Mietervereins W...

