Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kampfansage aus Bayern Existenzrecht bedroht: CSU will Verfassungsbeschwerde gegen Wahlrechtsreform einreichen Henning von Stoltzenberg Die CSU hat angekündigt, gegen die am Freitag im Bundestag gefällte Entscheidung zur Wahlrechtsreform zu Felde zu ziehen. Der Parteivorstand beschloss am Samstag auf einer Sitzung einstimmig, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Nach Aussagen von Parteichef Markus Söder soll das noch vor der Sommerpause geschehen. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP hatten die Wahlrechtsreform mit ihrer Mehrheit im Bundestag gegen den Widerstand von CSU und Linkspartei durchgesetzt. Katja Mast, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, nannte das Vorgehen der CSU erwartbar. Söder und die CSU wollten kein einfaches und faires Wahlrecht, sondern den Status quo zu ihren Gunsten mit dem Grabenwahlrecht verändern. Deshalb habe die CSU als Regionalpartei in der Vergangenheit jede Reform zur ernsthaften Verkleinerung des Bundestags verhindert. Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, bescheinigte Söder die Aufführung eines peinlichen Theaters. »Wir si...

