Vorhersehbarer Verrat

Rund fünfeinhalb Millionen Franzosen, die im ersten Durchgang am 10. April nicht für ihn gestimmt hatten, wählten am 24. April 2022 den Kandidaten Emmanuel Macron zum Präsidenten. Sie taten es, um die ultrarechte Kandidatin Marine Le Pen zu verhindern, die dem späteren Sieger in der ersten Runde noch dicht auf den Fersen geblieben war: 9,7 gegen 8,1 Millionen Stimmen. Sie taten es nicht, weil der Kandidat des katholischen, rechtskonservativen Bürgertums und der französischen Wirtschafts-»Eliten« ihnen ein annehmbares politisches Zukunftsprogramm präsentiert, und schon gar nicht, weil Macron ihnen eine hinnehmbare oder wenigstens verständliche »Rentenreform« angeboten hätte. Sie wählten im Grunde genommen einen ungeliebten Mann in den Präsidentenpalast, sozusagen aus Staatsrä...