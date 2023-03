Gegründet 1947 Sa. / So., 18. / 19. März 2023, Nr. 66

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Anno … 12. Woche 1793, 21. März: Der Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent im »Deutschhaus Mainz« beschließt einen Antrag auf Eingliederung der Mainzer Republik in den französischen Staatsverband. Als Überbringer des Antrags an den französischen Nationalkonvent werden Georg Forster, Adam Lux und André Patocki ausgewählt. 1933, 21. März: Mit einem Staatsakt in der Garnisonkirche von Potsdam inszenieren die Nazis die Einberufung des Reichstags als »Tag von Potsdam«. Die Abgeordneten der KPD, zum Teil schon inhaftiert, und die der SPD nehmen nicht teil. Die Inszenierung soll der Absicht dienen, die neue faschistische Herrschaft in die Tradition der deutsch-preußischen Geschichte zu stellen. 1933, 24. März: Da...

