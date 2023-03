Die markigen Sprüche und der Verrat

Als der konservative britische Finanzminister Jeremy Hunt am Mittwoch seinen neuesten Haushaltsentwurf im Londoner Unterhaus vorstellte, wurde das von landesweiten Massenstreiks begleitet. 130.000 Beamte aus ganz Großbritannien legten für einen Tag ihre Arbeit nieder, ebenso 200.000 Lehrerinnen und Lehrer in England sowie 10.000 Beschäftigte der Londoner U-Bahn. Für 36.000 englische Ärzte in Ausbildung war es der dritte Streiktag.

Der kleinste gemeinsame Nenner aller Streikenden ist die Forderung nach Lohnerhöhungen im zweistelligen Bereich, um die inflationsbedingten Einbußen des vergangenen Jahres sowie die akkumulierten Lohnkürzungen der vergangenen 18 Jahre zumindest ansatzweise auszugleichen. In dieser Hinsicht hat der Finanzminister nichts zu bieten. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes erwähnte Hunt in seiner Rede mit keinem einzigen Wort.

Die Reaktionen aus der Gewerkschaftsbewegung fielen entsprechend schlechtgelaunt aus. »Der Finanzminister ha...