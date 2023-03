Mali auf Kriegskurs

Die Botschaft sei klar, hieß es am Mittwoch auf der Internetseite Mali Actu: Die Unterdrückung der Meinungsfreiheit verschärfe sich, jede Kritik an der Übergangsregierung in Bamako werde fortan bestraft. Zuvor waren am Montag zwei Hauptfiguren des öffentlichen Lebens in Mali verhaftet worden: die »Influencerin« Rokia Doumbia alias »Madame vie chère« und der Radiomoderator und Aktivist Mohammed Youssouf Bathily beziehungsweise »Ras Bath«.

Doumbia prangert im Internet seit langem die soziale Misere in dem westafrikanischen Land an. Auch die gegenwärtige Führung, die durch einen Putsch an die Macht gelangte, verschont sie nicht. Sie wirft ihr vor, trotz all ihrer anfänglichen Versprechungen und auch der auf sie gerichteten Hoffnungen das Ruder noch nicht herumgerissen zu haben. Deswegen soll sie sich nun als öffentliche Unruhestifterin vor der Justiz verantworten.

Ras Bath wiederum wird Verleumdung der Staatsgewalt vorgehalten. Am Sonnabend war er auf e...