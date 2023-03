Republikanerin und Feministin

Die irische Republikanerin Rita O’Hare ist am 3. März im Alter von 80 Jahren gestorben. Die ehemalige politische Gefangene war Anfang der 1970er Jahre aus Belfast in die südliche Republik geflohen. Dort wurde sie Generalsekretärin der republikanischen Partei Sinn Féin (SF), bevor sie nach Washington zog und Repräsentantin der Partei in den USA wurde.

Vor allem war O’Hare eine republikanische Feministin und Vorkämpferin der Frauen in einer damals noch fast ausschließlichen männlichen Bewegung: 1979 gründete sie – gegen den Widerstand vieler republikanischer Männer – mit anderen Frauen das Sinn Féin Women’s Department. Die Frauengruppe von SF entstand als Gegenbewegung zur konservativen Frauenarmee Cumann na mBan (Irisch für »Organisation der Frauen«), die sich politisch immer weiter von Sinn Féin entfernt hatte, als die Partei linksrepublikanische und demokratisch-sozialistische Ziele übernahm.

Die Frauenorganisation hatte andauernden Einfluss auf SF: Sie ...